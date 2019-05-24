Місцева медицина отримала службові квартири

Ряд житлових приміщень передані на баланс лікувальних закладів міста і району, повідомляє «Голос Громади».

Так, згідно з рішенням виконавчого комітету, засідання якого відбулося 23 травня, кімнати №№ 929-930 житлового будинку по пр. Соборному, 136 передані з балансу КП «Житлогосп» на баланс Олександрійської міської лікарні №1, як відомчі. А квартира № 85 по вул. 6 Грудня, 91 виключена з виключена з переліку відомчих житлових приміщень цього лікувального закладу.

Це ж рішення визнало службовою (відомчою) Олександрійської центральної районної лікарні квартиру №64 по вул. 6-го Грудня, 141/2. Як зазначалося на засіданні, вищезгадане відомче житло призначається для молодих спеціалістів місцевої медичної сфери.