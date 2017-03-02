Сьогодні, 2 березня 2017 року в Олександрійському політехнічному коледжі відбулася презентація робіт конкурсу “Майбутнє Олександрії очима студентів”. Метою конкурсу є виявлення обдарованої молоді, яка запропонувала креативні ідеї для розвитку та покращення життя в нашому місті.

Учасники ж, проекти яких видалися найцікавішими, представляли свої роботи членам журі, серед яких директор закладу Лариса Савченко, голова ГО “Громадянська непокора” Павло Пасенчук та представники місцевих ЗМІ Ірина Балашова, Руслан Гаврилов, Віктор Голобородько та Олена Карпачова.

Переможницею конкурсу стала Ірина Топчих, яка і отримала головний приз в сумі 3000 грн. Інші чотири учасники, що представляли свої роботи, отримали по 1000 грн, а автори робіт, які не увійшли до переможної п’ятірки, отримали по 300 грн.

Захід пройшов за підтримки ГО “Громадянська непокора”.