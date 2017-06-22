Місцеві закони змінюють «під муніципальну поліцію», щоб вона могла складати протоколи про адмінправопорушення

Виконком на сьогоднішньому засіданні вніс зміни та доповнення до Правил благоустрою та санітарного утримання території м. Олександрії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка у зв`язку з додатковими повноваженнями новоствореної муніципальної поліції.

Даний проект рішення розглянуть на найближчій сесії Олександрійської міської ради. Зокрема, цій поліції вводиться в обов`язок контролювати самовільно розташовані рекламні й інші оголошення, написи і зображення на всіх об`єктах (фасадах будинків і споруд, магазинів, опор контактної мережі і зовнішнього освітлення тощо. Про це йдеться у рішенні виконкому, про який нещодавно повідомляв Голос Громади.

Відтепер посадові особи комунального підприємства «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради» отримають право складати протоколи про адміністративні правопорушення на громадян міста.