Місцевий бюджет зріс на 327,5 мільйонів гривень

Платники податків Кіровоградщини протягом січня-травня цього року до місцевих бюджетів сплатили 2 мільярди 130,8 мільйонів гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДФС у Кіровоградській області.

У порівнянні з минулим роком, бюджет міста зріс на 327,5 мільйонів, або на понад 18 відсотків.

Більшу частину від загальної суми становить сплата податку на доходи фізичних осіб. За п’ять місяців цього року до бюджетів громад надійшло 1,3 мільярда гривень, що на 197,5 мільйонів, або на 17,5 відсотка більше, ніж у 2018 році.

Підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з початку цього року поповнили бюджети на 282 млн гривень та у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшили відрахування єдиного податку на 42,3 мільйона, або на 17,7 відсотка.

Землекористувачі спрямували до скарбниць 316,9 млн гривень плати за землю, що на 67,2 мільйона перевищує рівень січня-травня 2018 року. Більша частина суми надійшла від юридичних осіб – майже 282 мільйони, значно менше – 34,9 млн грн – від фізичних осіб.