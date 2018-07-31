Увага! Місцевим відділенням Фонду соцстрахування було змінено номери телефонів для довідок

Дана інформація спрямована на попередження страхувальників та застрахованих про місце розташування, електронну адресу та номери телефонів Олександрійського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області:

Юридична та фактична адреса- проспект Соборний, буд. 95, м. Олександрія, 28008.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Електронна адреса- olks.kg@fssu.gov.ua

Номери телефонів для довідок:

Начальник відділення – (05235) 7-71-00;

Головний спеціаліст бухгалтерського обліку та фінансових питань – (05235) 7-68-91;

Головний спеціаліст – страховий експерт з охорони праці – (05235) 7-68-91;

Відділ страхових виплат, матеріального забезпечення, медичних та соціальних послуг – (05235) 7-68-91, (05235) 7-73-04.