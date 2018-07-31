Увага! Місцевим відділенням Фонду соцстрахування було змінено номери телефонів для довідок

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Дана інформація спрямована на попередження страхувальників та застрахованих про місце розташування, електронну адресу та номери телефонів Олександрійського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області:

Юридична та фактична адреса- проспект Соборний, буд. 95, м. Олександрія, 28008.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

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Електронна адреса- olks.kg@fssu.gov.ua

Номери телефонів для довідок:

Начальник відділення – (05235) 7-71-00;

Головний спеціаліст бухгалтерського обліку та фінансових питань – (05235) 7-68-91;

Головний спеціаліст – страховий експерт з охорони праці – (05235) 7-68-91;

Відділ страхових виплат, матеріального забезпечення, медичних та соціальних послуг – (05235) 7-68-91, (05235) 7-73-04.

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