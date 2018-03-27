Між Олександрійським районом та Болеславецьким повітом підписаний меморандум про співпрацю

Минулого тижня делегація у складі заступника голови Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева, голови Олександрійської районної ради Ольги Коріненко та сільських селищних голів Олександрійського району з робочим візитом відвідали Нижньосілезьке Воєводство Республіки Польща.

В рамках підписаної угоди про співробітництво між Кіровоградською ОДА та зазначеним Воєводством делегація з Кіровоградської області мала змогу на “власні очі” побачити як сьогодні “працює” в Польщі реформа децентралізації, ознайомитися зі структурою та діяльністю самоуправління Воєводства та міжнародною діяльністю. А також поспілкуватися з Маршалом Нижньосілезького Воєводства Цезарієм Пшибильським та депутатами Ради.

Окрім цього представники з нашої області відвідали місто Болеслацець, де мали нагоду поспілкуватися з представниками Болеславського Повіту, а головне – підписати угоду про наміри співробітництва між Олександрійським районом та Болеславецьким повітом Ніжнесилезького Воєводства.