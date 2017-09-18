Міжнародні відправлення Укрпошти можна оформити онлайн

На сайті Укрпошти через «особистий кабінет» швидко та зручно можна оформити міжнародні відправлення для доставки в одну із 234 країн та виділених регіонів світу.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

До функціоналу сервісу в тестовому режимі додано створення всіх супровідних документів, митних декларацій для міжнародних відправлень, розрахунку тарифу з урахуванням актуального курсу валют НБУ, отримання штрих-коду, за яким можна відслідкувати шлях відправлення.

Клієнтам, які хотіли б надіслати дрібний пакет (до 2 кг), відправлення з оголошеною вартістю (до 2кг) та посилку (до 10 кг) до інших країн, потрібно лише зареєструватися в «особистому кабінеті» на сайті Укрпошти та оформити потрібні документи. Кожен, хто зареєструє відправлення онлайн отримає додаткову знижку 5%.

Сервіс запущено в тестовому режимі. Також в найближчий час функціонал особистого кабінету буде розширений і дасть можливість експортерам виконувати ще більшу кількість корисних задач.