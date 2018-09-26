Міжнародний Чемпіонат з перемогою для юних Олександрійців

22 вересня проходив V ювілейний Міждународний Чемпіонат «Королівство східних танців», з якого з нагородами повернулись виконавці беллі-денсу з Олександрії: 6 золотих, 1 срібна та 1 бронзова медалі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Alexciti

Незалежне суддівство з різних міст України (Чорноморськ, Київ, Одеса) та зарубіжжя (Білорусь, Іран) дало можливість отримати об’єктивні результати.Олександрію на фестивалі представляли різновікові виконавці беллі-денсу студії східного танцю «Джаннат» (керівник Світлана Стукаленко).Дебютний виступ в груповому танці, в якому танцювали діти від 5 до 10 років, принесло колективу заслужений Кубок і перемогу. Наймолодші солістки в категорії Бебі raks el sharki Гриценко Аріна (5 років), Щербина Вікторія (7 років) отримали два перших місця і золоті медалі.

Поліщук Софія (10 років) стала володаркою бронзової медалі, танцювальний дует «Дочки-матері» здобув перемогу в двох номінаціях і отримав заслужені кубки.Гідний приклад тренера-педагога Юлії Кузьменко своїм виступом приніс колективу перемогу, золоту і срібну медалі.

Гарний та достойний початок танцювального сезону на шляху до нових перемог.