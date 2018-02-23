Міжнародний день рідної мови відзначили в бібліотеках Олександрійщини

З 20 по 22 лютого в Кіровоградській області проходить бібліомарафон «Звучи, рідна мово!», оголошений обласною бібліотекою для юнацтва ім. Є Маланюка, до якого долучились і Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д.І. Чижевського та сільські і селищні бібліотеки-філії.

Бібліотечні працівники провели мовну аплікацію «Мова кожного народу – неповторна і своя» для учнів Кіровоградського облкомплексу (гімназії-інтернат–школи мистецтв). Під час заходу присутні пригадали історію виникнення свята, дізнались багато цікавих фактів про мови народів світу, переглянули інсценівку та познайомились з красивою легендою про укра-їнську мову.

А потім, було змагання за звання кращого знавця рідної мови. Дві команди «Хрущі» та «Вишеньки» показали гарні знання українських пісень під час конкурсу «Вгадай мелодію», пригадали фразеологізми та їх значення, демонстрували свій гарний словниковий запас мови, утворивши нові слова із запропонованих ведучими.

В Приютівській бібліотеці-філії, учні 6-го класу Цукрозаводського НВК взяли участь у мовознавчому пазлі «Скарбниця рідної мови». У Березівській бібліотеці-філії відбулася мовна палітра «Мова – це людства досягнен-ня дивне, мова – це нація, спільність і час».

Бібліотекар Войнівської бібліотеки-філії Марина Дячук провела мовний квест «Рідна мова дорога людині, як саме життя». Мовна імпреза «Невимовне багатство» викликала неабияку цікавість з боку її учасників, читачів Недогарської бібліотеки-філії.

Працівники Новопразької центральної бібліотеки-філії, для учнів Новопразького НВО, провели мовний вернісаж «Ця мова, наче пташка світанкова», в рамках обласного бібліомарафону «Звучи, рідна мово».

21 лютого, в Олександрівській бібліотеці-філії, для постійних читачів, весело та цікаво відбувся мовний акцент. «Без мови немає народу, без слова немає думки». Учасники із задоволенням розповіли улюблені вірші про мову, про Україну, відповідали на запитання ведучої, чудово римували вірші. Кращі з кращих отримали невеличкі подарунки. Бібліотекар Попельнастівської бібліотеки-філії №1 провела «Поетичний батл». Акцент у заході було зроблено на сучасну українську прозу та поезію. Учні взяли уч-асть у конкурсі читців, де декламували вірші відомих українських поетів.

Для мешканців Будинку людей похилого віку, бібліотекарі Червонокам’янської бібліотеки-філії провели поетичну годину «О, скарбе мій, моя співуча мово».