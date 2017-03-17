З 10 квітня по 20 квітня 2017 року в області проходитиме Декада профорієнтації молоді «Від мрії до професії», під час якої заплановано проведення низки профорієнтаційних заходів для молоді різних категорій. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомили в обласному центру зайнятості.

Програма заходу включатиме групові профконсультації, у тому числі з психологічним тестуванням, квести та інтерактивні заходи, професіографічні екскурсії на підприємства та презентації професій, у тому числі з майстер-класами, презентації навчальних закладів, акції «Випускник», семінари «Молодь на ринку праці», заходи з техніки пошуку роботи та написання резюме (зокрема, підготовка відеорезюме), дні відкритих дверей центру зайнятості, профорієнтаційні цільові заходи з орієнтації на профнавчання, зокрема в ЦПТО ДСЗ, презентації роботодавців тощо.