Нещодавно в будинку футболу в Олександрії відбувся Перший районний форум учнівської молоді «Патріот-fest», (постійна фінансова підтримка молодіжної ініціативи Олександрійського району підприємствами ТОВ УкрАгроКом, ТОВ «Колос», ПАТ «Шарівське»).

Соціальний проект, який зібрав 30 найактивніших учнів зі шкіл Олександрійського району, випускників табору “Патріот”, був покликаний сприяти успішному професійному старту молоді в питаннях профорієнтації та побудови кар’єри. У ході проведення форуму школярі мали змогу познайомитися з підприємствами, вакансіями на підприємствах, порядком прийому на роботу.

Активна молодь взяла участь в формуванні стратегії розвитку молодіжної роботи в Олександрійському районі, було розроблено путівник майбутнього фахівця та систематизовано інформацію про потреби і можливості молоді на території Олександрійщини.

Як зазначають організатори заходу, під час проведення форуму було досягнуто мету заходу – об’єднати молодь заради залучення її до громадського життя.

Окрім цього, старшокласники зрозуміли, що знання потрібні аби бути успішними. Тому ще однією складовою на шляху до становлення особистості та реалізації бажання стати успішною людиною було спілкування з успішними людьми. І на форумі діти спілкувалися саме з такими, успішними та цілеспрямованими, людьми Олександрійщини, серед яких комерційний директор ТОВ УкрАгроКом Павло Фесюк; помічник депутата Верховної Ради України Анатолія Кузьменка Олена Святець; голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруп; голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко; представники підприємств Олександрійського району – Андрій Груша, директор елеватора ПАТ «Шарівське»; Оксана Пискун, рекрутер ТОВ «Колос»; Габбі Дьобріх, директор МП «Неємія» та багато інших людей, котрі справили на молодь особливе враження.

Розпочався форуму зі спогадів та історії створення проекту Табір «ПАТРІОТ» та виступу комерційного директора ТОВ «УкрАгроКом» Павла Фесюка, який розповів учням про те, скільки сфер діяльності існує для людини задля реалізації власних потреб, закликавши учнів ставити перед собою цілі та завдання, які в подальшому допоможуть їм самореалізуватися. Після чого до обговорення долучилися представники підприємств Олександрійщини – ПАТ «Шарівське», ТОВ «Колос», МП «Неємія» у форматі «Працевлаштування молоді у нас».

На коловій ярмарці професій «Молодь для молоді» учні познайомились з такими професіями, як маркетолог, вчитель, журналіст, лікар ветеринарної медицини, фінансовий менеджер, керівник відділу інформаційних технологій, оператор комбікормового виробництва та керівник квадрокоптера, а також попрацювали у групах під час ділової гри «Створення портрету професіонала».

Цікаво пройшла й подіумна дискусія «Активна молодь та її місце в громаді» за участю представників місцевого самоврядування.

Проте найприємнішою частиною форуму для учнів стало нагородження переможців створення мотиваційного ролику «Хто я?» та розробки проектів молодіжних ініціатив. На конкурс було подано дві роботи від учнів Користівської ЗШ І-ІІІ ступенів та Шарівського НВК, за які вони отримали сертифікати на суму 2000 гривень (фінансова підтримка проектів ТОВ «Колос», ПАТ «Шарівське») на реалізацію власних проектів.

Завершився форум святковою вечерею й дискотекою від студії PRAZDNIK, а також новорічними подарунками від Олександрійської районної державної адміністрації.

Молодіжний форум такого формату проводився вперше, – зазначила координатор проекту Світлана Михайленко, – проте не в останнє. Маємо надію, що у подальшому до проведення подібного заходу долучаться й інші підприємства Олександрійщини.