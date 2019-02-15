Молодіжний табір «Патріот», що на Олександрійщині, зможе реалізувати проект для молоді коштом з обласного бюджету

Про таке рішення йшлося на засіданні конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених молодіжними громадськими організаціями під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На конкурс подано два проекти, які в результаті обговорень були ухвалені комісією.

Серед них: “Агро-кемп з профорієнтації для молоді Кіровоградщини” – має на меті допомогти підростаючому поколінню у виборі майбутньої професії, зокрема у сільському господарстві. Проект розроблено ГО “Молодіжний табір “Патріот”, яка пропонує реалізувати його на базі Шарівського НВК, де і діє табір та ініціатива “Крокуємо з часом” молодіжного громадського об’єднання “Центр”.

За рішенням комісії проекти ухвали.

На проведення заходів, спрямованих на набуття молоддю знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти на Кіровоградщині планується залучати віком від 14 до 24 років не лише з Кропивницького, а й з 12 районів та ОТГ області.

Шляхом голосування було вирішено надати молодіжним організаціям фінансову підтримку у розмірі 30 тисяч гривень та 20 тисяч гривень з Кіровоградського обласного бюджету.