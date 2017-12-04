Молодика, що завдав смертельних ножових поранень чоловікові, затримано

Молодого чоловіка, який 2 грудня в Олександрії завдав декілька ножових поранень 30-річному потерпілому, позбавивши його життя, затримано.

Про це повідомила прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Поліцейськими було встановлено, що між двома громадянами виник конфлікт, у результаті чого підозрюваний завдав ножових поранень в область грудної клітини опонентові, від чого настала смерть потерпілого. Після скоєного зловмисник на автомобілі залишив місце злочину.

«Менше ніж за годину, провівши ряд слідчо-розшукових заходів, поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до кримінального правопорушення. Ним виявився 24-річний, раніше судимий мешканець міста. Його було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Наразі за скоєне особі загрожує покарання – до 15 років позбавлення волі.