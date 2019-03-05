Монетизація субсидій на Кіровоградщині: у березні субсидіанти отримають 158 млн. гривень готівкою

Відповідну інформацію озвучив заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко під час наради, на якій розглядались питання організації роботи з виплат житлової субсидії готівкою.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.
За період лютого у березні буде виплачено 92971 субсидія, загальна сума виплат складе 158 мільйонів 410 тисяч гривень. Середній розмір субсидії в Кіровоградській області становить 1703 гривні.
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Пенсіонерам розпочнуть виплачувати субсидії з 4 березня, а всім іншим з 12 березня через відділення «Ощадбанку».
На нараді також було повідомлено, що всі території області готові до монетизації.