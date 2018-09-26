Монетизація субсидій в Україні пройде в три етапи

З 1 грудня наступного року субсидії будуть монетизувати. Це означає, що люди зможуть отримати гроші готівкою в обмін на заощаджені кубометри газу, води і електроенергію.

Кабінет Міністрів затвердив проведення монетизації субсидій в три етапи і створив міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо монетизації, яку очолить перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

На першому етапі вона торкнеться близько 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів. З 1 травня 2019 року розпочнеться другий етап, який торкнеться домогосподарств з субсидіями, призначеними на неопалювальний період 2019 року. Третій етап планується почати з жовтня, коли відбудеться повний перехід на монетизацію.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Інтерфакс-Україна