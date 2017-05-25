«Мою Олександрію» місцева влада вперто не визнає, як засіб інформації

На засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося сьогодні, 25 травня, серед інших питань порядку денного йшла мова про нагородження почесними грамотами колективи місцевих ЗМІ до Дня журналіста (6 червня).

У ході обговорення депутат фракції “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький запропонував включити до переліку нагороджених засновника та ведучого інформаційного блогу «Моя Олександрія» Руслана Гаврилова. На це міський голова Степан Цапюк заперечив, мотивуючи свою відмову тим, що, мовляв, блог – це не засіб масової інформації, а всього лише блог, а блогер відповідно – не журналіст.

Коли В.Заріцький продовжував переконувати, що даний інформаційний ресурс є дуже популярним серед читачів-користувачів інтернету і не лише у нашому місті, міський голова перевів дискусію на жарт, одні члени виконкому посміялися разом з жартівником, інші – сором`язливо відмовчалися. Таким чином пропозицію «зам`яли».

Варто нагадати: згаданий блог здобув популярність у пересічних читачів передусім оперативним і об`єктивним висвітленням подій, через що відношення влади до його засновника, скажімо так, є доволі неоднозначним. Тим часом Р.Гаврилов є дійсним членом Національної спілки журналістів, перш ніж заснувати власний блог «Моя Олександрія», він вже мав солідний послужний список – як у друкованих виданнях, так і на місцевому телебаченні. Крім того, «Моя Олександрія» нещодавно відзначила п`яту річницю своєї роботи на iнформаційному просторі, про що повідомили, здається, всі без винятку місцеві ЗМІ.

Зазначимо, що під час проведення сьогоднішнього засідання виконавчого комітету, начальник управління інформатизації та інформаційно-аналітичної політики Олександрійської міської ради Інна Московченко окремо запропонувала відзначити колектив редакції газети «Олександрійський тиждень», який цього року відзначає 25 років заснування свого часопису. Члени виконкому не мали заперечень.