МОЗ України збільшив перелік препаратів за програмою «Доступні ліки»

Попередній реєстр препаратів урядової програми «Доступні ліки» було затверджено 23 липня. Оновлений перелік складає 261 препарат від 46 виробників, з них- 18 українських і 28- іноземних. У новому реєстрі ціни на окремі препарати стали нижчими на 40%. У середньому ціни на препарати знизилися на 6,5 %.

Нагадаємо, що реєстр ліків за цією програмою переглядається двічі на рік- у січні та липні.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Зараз також визначається точна кількість препаратів, які будуть безкоштовними. До переліку безкоштовних ліків за даною програмою входить 35 препаратів, в планах ще додати 30.

Додамо, що урядова програма «Доступні ліки» діє в 7800 аптеках України.