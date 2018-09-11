МОЗ вперше за 17 років планує змінити санітарні норми в навчальних закладах

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти й науки вперше за 17 років оновили санітарні правила для шкіл – щодо кількості домашніх завдань, використання гаджетів, меню їдалень тощо.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Наразі розроблено новий «Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти». Експерти намагалися зробити його максимально відповідним до потреб сучасних учнів та їхньої найкращої підготовки до майбутнього.

А саме: Скорочення тривалості виконання домашніх завдань. Тривалість виконання домашніх завдань не рекомендується більше 1 години у 3–9 класах та 1,5 години у 10–12 класах. А для учнів першого і другого класів домашні завдання взагалі не рекомендовані.

Школи отримують можливість самостійно організовувати простір

Скасовані нормативи щодо відстані між партами, а в 1-4 класах рекомендовано облаштувати в навчальних приміщеннях місця для відпочинку та ігор.

Вчителі можуть використовувати сучасні технології

Дозволено використання в навчальному процесі інтерактивних дощок, мультимедійних технологій та пристроїв. Враховано можливості сучасного інженерного забезпечення (освітлення, доступу в інтернет тощо).

Після занять із застосуванням мультимедійних технологій проводиться фізкультхвилинка та гімнастика для очей, в кінці уроку – фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

Харчування учнів має відповідати сучасним рекомендаціям

Щоденне меню шкіл має включати, як мінімум, чотири страви, а калорійність обіду повинна складати близько 30% від добової потреби в енергії. У розроблених рекомендаціях чітко визначена максимально допустима кількість цукру та солі для різних страв. Запропоновані продукти є корисними для дитячого організму.

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням громадського здоров’я МОЗ України до 28 вересня у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 або i.rudenko@moz.gov.ua.