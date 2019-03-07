Мрієш стати візажистом й розпочати власну справу: набір олександрійців на безкоштовне навчання

Зараз індустрія краси набирає темпи семимильними кроками. Тренди кольорів, форм, різноманітні косметичні інновації і т.д. Ще близько 10-15 років тому професія візажиста не була такою популярною.

Головне завдання візажиста – не лише створити певний образ, але підкреслити переваги обличчя людини і приховати недоліки. Працюючи з обличчям, візажист повинен враховувати природні дані клієнта, знати, що потрібно підкреслити за допомогою макіяжу, а що приховати. Фахівець повинен знати, які кольори і текстури підходять даному типу зовнішності, є доречними для певного періоду, року, події. Сучасний візажист повинен бути не тільки художником, але і трохи хіміком, тобто розбиратися в складі косметичних продуктів, які він буде наносити на обличчя свого клієнта. У наш час орієнтуватися на бренд косметики – мало, потрібно знати з чого цей бренд «варять».

У жовтні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «візажист», що є затребуваною на регіональному ринку праці. Навчання розпочинається з 13 березня поточного року, термін навчання 5,3 міс.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.