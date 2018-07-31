Ми – не товар: кропивничани вчились, як не загубитись у «Лабіринті можливостей»

30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Саме у цей день, 5 років тому, Організація Об’єднаних Націй, з метою нагадуванням громадськості про актуальність проблеми торгівлі людьми, та про необхідність об’єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідуванні злочинців, наданні допомоги потерпілим, ведення превентивної роботи, оголосила 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми.

Тож учора, 30 липня, за ініціативи Міністерства соціальної політики України спільно з суб’єктами Національного механізму взаємодії з протидії торгівлі людьми у Києві та обласних центрах України проводиться Всеукраїнська інформаційна кампанія «#протиДІЙ торгівлі людьми».

Не залишився осторонь такої нагальної проблеми і Кропивницький: у нашому місті акція відбувається за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародної Організації з Міграції та громадської організації «Обласний жіночий інформаційний центр».

Участь у офіційному відкритті заходу узяли представники Кіровоградської обласної державної адміністрації, Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області, Кіровоградського обласного центру зайнятості, органів місцевого самоврядування та ін.

«Торгівля людьми є однією з галузей кримінального бізнесу, що розвивається найбільш стрімкими темпами в світі. Торгівля людьми є високодохідною і фактично безпечною, з точки зору можливості соціального контролю, сферою діяльності транснаціональних злочинних організацій. З початку року, на території нашої області затримано 3 людей за злочини, пов’язані з торгівлею людьми», – розповів Микола Мальований, старший оперуповноважений відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

На початку заходу, спільно з БФ «Здорове дитинство без меж», було проведено флешмоб: усі учасники акції одночасно випустили у небо повітряні кульки кольору прапора України, з логотипами Національної кампанії «#протиДІЙ торгівлі людьми».

«Складна економічна ситуація в Україні, високий рівень безробіття, недосконалість законодавства та правова необізнаність громадян є основними умовами, що сприяють жахливому явищу торгівлі людьми. На кожному нашому заході знаходиться людина, яка працювала за кордоном чи збирається у подорож з метою працевлаштування. Для того, щоб убезпечити наших громадян від різноманітних небезпек, на які можуть наразитися непідготовлені трудові мігранти, запрошуємо долучитися до квесту «Лабіринт можливостей»», – повідомив Валентин Боровиков, член ГО «Обласний жіночий інформаційний центр».

Інтерактивна гра «Лабіринт» (організовано Міжнародною організацією з міграції) – це арт-інсталяція, своєрідний сучасний квест, до якого зможуть долучитися усі охочі. Конструкцію лабіринту створена за допомогою коробок, з’єднаних між собою. Усі охочі мали змогу взяти участь у грі, під час якої відчули себе у ролі «мандрівників», які виїжджають за кордон у пошуках роботи. Учасникам конкурсу організатори ставили питання і, залежно від відповідей, вони рухалися у відповідному напрямку лабіринтом.

За словами начальника відділу департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації Вікторії Янковської, відповідальними за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на Кіровоградщині є Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації і громадська організація «Обласний жіночий інформаційний центр». Так, з початку року 3 мешканців нашої області отримали статус осіб, які постраждала від торгівлі людьми.

Також у заході узяв участь заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Богдан Стоян, який зазначив, що проблема торгівлі людьми залишається болісною України: «Прагнучи кращої долі, люди їдуть за кордон шукати роботу. Спритні та безчестні «роботодавці» щороку використовують сотні таких шукачів. Саме тому, центри зайнятості Кіровоградщини долучаються до інформування мешканців міст, селищ та сіл про небезпеку потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, у разі, коли вони погоджуються на сумнівні вакансії та надто привабливі умови праці».

«Я вважаю, що подібні заходи є дуже важливими для наших громадян. Особисто я не планую працювати закордоном, але знання про те, як уберегтись від того, щоб не стати товаром, ніколи не завадять», – поділилась враженнями учасниця акції 16-річна Ірина.

Наприкінці заходу усі учасники гри отримали пам’ятні подарунки та інформаційні матеріали від соціальних партнерів акції.