Михайло Сулятицький: повернення «на круги своя»

Михайло Сулятицький повернувся до Олександрії, щоб продовжувати виконувати тут свої професійні і депутатські обов`язки, повідомляє «Голос Громади».

Про це він «офіційно» заявив з трибуни зали засідань у перерві між двома (67-ю та 68-ю) позачерговими сесіями Олександрійської міської ради сьогодні, 28 травня.

Нагадаємо, півроку тому (наприкінці листопада 2018 р.) він за розпорядженням свого вищого керівництва залишив посаду генерального директора підприємства «Завод підйомно-транспортного обладнання «Віра-сервіс Інтермаш», яку обіймав протягом шести років і був переведений на іншу керівну посаду у галузі машинобудування в Києві (про це в інтерв`ю з М.Сулятицьким тоді детально розповідав «Голос Громади»). І варто наголосити, що ті шість років стали періодом стрімкого відродження «Віра-сервіс» з багаторічного кризового занепаду в успішне підприємство, яке зараз входить до вітчизняної еліти кранобудівних заводів України.

Перед своїм від`їздом з Олександрії він тоді так само коротко повідомив ЗМІ та офіційні кола, запевнивши, що продовжуватиме курувати роботу «Віра-сервіс» зі столиці, а обов`язки депутата міської ради, до якої був обраний у 2015 році від міської організації БПП «Солідарність», складати не збирається.

І от вже нинішня нова заява М.Сулятицького: «Шановні колеги, хочу зробити маленьке повідомлення. Я повернувся до Олександрії і з сьогоднішнього дня знову очолюю підприємство «Віра-сервіс Інтермаш» на посаді генерального директора. Експерименти закінчились; завдання попереду потужні – збільшення чисельності, зарплати, об`ємів: плани амбіційні і я сподіваюся, що все вийде. Щоб побачити всю картину, треба було вийти за її рамки. Я вийшов, подивився, зробив висновки і сьогодні знову готовий виконувати свої обов`язки і на посаді директора, і як депутат міськради. Тому я дуже радий знову вас усіх бачити і хочу особливо подякувати своїй фракції БПП «Солідарність». Бо коли півроку тому я запитав, чи писати мені заяву про вихід з фракції, мої колеги тоді сказали: «Не поспішай, ми сподіваємося, що ти ще повернешся». Так і сталося – дуже дякую!» – сказав депутат у перерві сесій. (Оплески в залі).

Далі у спілкуванні Михайло Михайлович продовжив: “Сьогодні мій перший офіційний робочий день на підприємстві. Вчора я встиг побачитися з більшістю своїх підлеглих й вони з великим задоволенням зустріли мене: з радістю, нетерпінням та посмішкою. Я сповнений енергії на забезпечення розвитку й добробуту не лише заводу, а й міста, громади, людей!”.

У свою чергу наша команда вітає Михайла Сулятицького з поверненням до Олександрії та бажає плідної роботи на депутатській та виробничій діяльності, на благо міста й олександрійців.