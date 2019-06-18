Минулі резонансні події про начебто зґвалтування і «вбивцю собаки» прокоментував начальник Олександрійської  поліції

Начальник Олександрійського відділу Національної поліції Володимир Хвостов на прохання «Голосу Громади» прокоментував стан справ по двох кримінальних подіях, що сталися навесні цього року і мали гучний розголос у нашому місті.

Однією з таких справ був випадок нічного нападу невідомих осіб на дівчину, що поверталася пізно вночі додому з кафе «Смак». Нагадаємо, на одній з головних вулиць міста на пізню перехожу, яка до того ж перебувала у стані алкогольного сп`яніння, здійснили напад, в результаті чого вона отримала досить важкі побої і (за інформацією деяких джерел) була згвалтована.

«У процесі слідства потерпілій призначалась судово-медична експертиза в рамках статі 122 Кримінального кодексу України («Заподіянна тілесних ушкоджень середньої тяжкості»), адже у дівчини, крім інших побоїв, була зламана щелепа. А за статтею ККУ про зґвалтування заяву вона так і не написала, від її батьків відповідної заяви теж не надійшло і експертиза також не підтвердила факт зґвалтування. Взагалі і дівчина, і її батьки дуже неохоче йшли на контакт з поліцією. Хоча потерпіла є повнолітньою особою (22 роки), але все одно батькам варто б замислитися: їхня дитина йшла пізно вночі одна в стані алкогольного сп`яніння… Адже неадекватних людей, негідників вистачає всюди і не має значення, яке це місто – велике чи мале. Перебуваючи в такому стані, в якому була тоді наша потерпіла, навіть вдень можна потрапити у якусь халепу, а тут випадок стався далеко за північ… Отож слідство за даним фактом триває», – сказав керівник.

Інший випадок, який наробив чималого галасу (зокрема – у соцмережах), стосувався «розстрілу» працівником поліції домашнього собаки, який опинився без нагляду, забіг на територію одного з навчальних закладів міста і вів там себе дуже агресивно. Нагадаємо, це сталося 15 квітня цього року, пес породи бультер`єр випадково втік з приватного домоволодіння на вулицю, і побіг кудись у своїх, відомих тільки йому, собачих справах. Очевидці зазначали, що опинившись таким чином на волі, собака бійцівської породи мимохідь нападав на інших зустрічних собак, чим наводив страх на перехожих. Врешті бультер`єр забіг на територію Коледжу культури і зчепився у бійці з прив`язаним там місцевим псом. Присутні на подвір`ї люди намагалися різними способами розборонити собак, але марно. Причому перевага, як не важко здогадатися, була на боці породистого і розлюченого «бійця», від якого дворовий пес досить постраждав. Закінчилося тим, що викликаний свідками собачої гризні працівник міського відділу поліції застрелив нападника-бультер`єра з табельного пістолета.

Думки багатьох олексадрійців з цього приводу тоді виявилися діаметрально протилежними: одні стали на бік поліцейського, як такого, що діяв згідно із законом та за інструкціями, чим запобіг можливому нападу агресивного собаки на людей; інші обурювалися і проклинали його, називаючи «профнепридатним» та «вбивцею». «Голос Громади», висвітливши свого часу дану подію з різних боків, пообіцяв своїм читачам тримати її на контролі. І ось яка чергова інформація була отримана на наше прохання від посадовця:

«Службове розслідування стосовно правомірності застосування табельної зброї офіцером Олександрійського відділу поліції, як і передбачалося раніше, було проведено і порушень чинного законодавства з його боку ми не виявили. Зброя службовцем поліції була застосована згідно з Законом України про вогнепальну зброю. Разом з тим повинен зазначити, що подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 («Жорстоке поводження з тваринами») і слідство по ній проводить Державне бюро розслідувань територіального управління м. Миколаєва. Цей орган запрошував наших працівників для надання свідчень.

Мій коментар: якби та собака покусала когось із людей, то тоді б звинувачували поліцію за бездіяльність. Тому тварина була знешкоджена, бо вона становила реальну загрозу життю і здоров`ю оточуючих. Звичайно, тварин треба захищати, але цей захист з боку їхніх власників повинен полягати передусім у належному догляді і утриманні. А то господарі потім виправдовувалися: мовляв, ну були ми на городі і собака тим часом вискочив на вулицю, бо ми забули зачинити хвіртку, з ким не буває… А погляньте в реєстрі, там безліч таких випадків в Україні, коли люди жорстоко страждали від нападів безнаглядних собак!

Але повторюю, слідство ще триває і воно буде вирішувати про правомірність дій працівника поліції», – наголосив начальник міськвідділу підполковник В.Хвостов.