Минулої доби на Олександрійщині вогнеборці ліквідували дві пожежі

Вчора, 6 вересня, рятувальники 2-го пожежно-рятувального загону м. Олександрія, двічі залучались на ліквідацію пожеж.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Так, 8 чоловік особового складу 2-го Державного пожежно – рятувального загону м.Олександрія, гасили пожежу 3 м2 покрівлі господарчої споруди та 8м2 дерев’яного паркану. на території приватного домогосподарства. Пожежу загасили за 14 хвилин.

Також, у четверг, 6 вересня, вогнеборці залучались до гасіння пожежі на відкритій території м. Олександрія. В смт. Олександрійське рятувальники погасили загоряння 400м2 вугільного пилу та 1000м2 трави у с. Ягідне.