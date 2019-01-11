Минулої доби рятувальники надавали допомогу транспортним засобам на олександрійських дорогах

Протягом минулої доби на дорогах Кіровоградщини працювали пожежно-рятувальні підрозділи й надавали допомогу транспортним засобам, які самотужки не змогли вибратись зі складних ділянок автодоріг.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Відтак, на вул. Кременчуцьке шосе м. Олександрія та біля с. Пантаївка рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону відбуксирували 2 трактори.

Нагадаємо, що водіям слід бути обачними й обережними на дорогах під час негоди 11 січня.