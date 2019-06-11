Минулої доби в Олександрії сталося дві пожежі

Вчора, 10 червня, вогнеборці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія двічі залучались до гасіння пожеж.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт У ДСНС в Кіровоградській області.

Так, по вул. Скічка рятувальники ліквідували загоряння – 3 м2 сміття, 2 м2 паркану на території приватного домоволодіння та по вул. Сокальського – 1 м2 віконної рами балкона квартири на 7-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.