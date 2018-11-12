Минулими вихідними на Олександрійщині сталося дві пожежі

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Упродовж минулих вихідних вогнеборці Олександрійщини ліквідували дві пожежі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Так, у суботу, 10 листопада, вогнеборці гасили загоряння 80 м2 покрівлі та 15 м2 перекриття приватного житлового будинку на вул. Інгулецькій у с. Ясинуватка Олександрійського району.

Також, того ж дня вогнеборці ліквідували займання  4 м2 речей домашнього вжитку в лазні на території приватного домоволодіння, на вул. Зеленій в смт Пантаївка Олександрійського району.

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В обох випадках загиблих і травмованих не виявлено. Причини пожеж з’ясовуються.

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