Минулими вихідними на Олександрійщині сталося дві пожежі

Упродовж минулих вихідних вогнеборці Олександрійщини ліквідували дві пожежі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Так, у суботу, 10 листопада, вогнеборці гасили загоряння 80 м2 покрівлі та 15 м2 перекриття приватного житлового будинку на вул. Інгулецькій у с. Ясинуватка Олександрійського району.

Також, того ж дня вогнеборці ліквідували займання 4 м2 речей домашнього вжитку в лазні на території приватного домоволодіння, на вул. Зеленій в смт Пантаївка Олександрійського району.

В обох випадках загиблих і травмованих не виявлено. Причини пожеж з’ясовуються.