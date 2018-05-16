У м.Новоукраїнці (Кіровоградська область) пройшли міжрайонні змагання зі стендової стрільби – про це розповів «Голосу громади» голова Олександрійської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Володимир Гордовий, офіційний представник президії Кіровоградської обласної ради УТМР на цих змаганнях і водночас – представник команди спортсменів-стрільців з Олександрійщини.

Для довідки: стендова стрільба — один з підрозділів стрілецького спорту. Змагання зі стендової стрільби проводяться на відкритих стрільбищах. Стрільба ведеться з гладкоствольних рушниць дробовими зарядами по спеціальних літаючих мішенях-тарілочках. При влученні навіть декількох дробин у тарілочку вона розбивається, за що спортсмену зараховуються очки. Мішені виготовляються із суміші бітумного пеку та цементу і викидаються в повітря за допомогою спеціальної машини. Цей вид спорту є олімпійським.

У Новоукраїнці такі змагання проводяться не вперше: там є відповідне стрільбище з облаштованими чотирма стрілецькими майданчиками та спеціальним обладнанням. Воно організоване та утримується місцевим ентузіастом і мисливцем, майстром спорту Олегом Маказебою.

Як зазначає Володимир Гордовий, цьогорічні змагання в Новоукраїнці пройшли цікаво, у двох категоріях і на п*яти стрілецьких позиціях – A, B, C, D, E, F. Позиції визначають за відповідними літерами рух мішені: наприклад, «заєць» – горизонтальний, «стрибаючий» політ тарілки, «качка» – вертикальний рух, імітуючий політ птаха і т.д.

Олександрійський район представляли спортсмени-мисливці, брати Артем та Євген Приймакови.

«Слід відзначити, що у змаганнях поряд з ветеранами взяли участь чимало молодих мисливців і навіть юніори, загальний рівень майстерності доволі високий. Наші хлопці теж стріляли влучно і показали непогані результати. Особливо відзначився 33-річний Артем Приймаков, який виступав у категорії «мисливець», де посів друге місце, а в категорії «спортсмен» став переможцем. За це був нагороджений грошовим призом, грамотою та медаллю», – зазначив представник Олександрійщини на змаганнях Володимир Гордовий.