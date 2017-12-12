Мисливцям олександрійщини дозволено полювання на перелітних птахів

Як розповів учора «Голосу громади» голова Олександрійської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок Володимир Гордовий, в угіддях нашого району нещодавно дозволено полювання на перелітну дичину. Деталі наш кореспондент з`ясовував безпосередньо у розмові з очільником організації.

Полювання дозволено з шостого по 31 грудня тільки у визначених районною організацією УТМР місцях, по разових дозволах карток відстрілу. Чим це викликано: справа у тому, що зараз згідно з законодавством, мисливці платять, відверто кажучи, значні кошти за свої відстрілочні картки, а коли йде переліт, не можуть полювати. Тому було вирішено зробили таку разову «поблажку» для людей.

Які умови дозволу?

Вартість разової картки на 12 виходів коштує 10 гривень. Це, як ви бачите, незначні кошти – аби лише повернути витрати на типографію картки з голограмою. На ній зазначено термін дії, про який я вже сказав – з 6 по 31 грудня. Дні полювання – середа, субота, неділя; час визначено такий же, як і за правилами полювання на пернату дичину: початок – за годину до сходу сонця і закінчення – за годину після заходу, тобто світловий день. Недотримання цих умов розглядатиметься, як порушення, за яке передбачено адміністративну відповідальність. Дотримання техніки безпеки у даному випадку виходить надійним, оскільки ніхто по перелітній птиці не стріляє на воді (тобто на озерах і річках), а тільки угору, що є безпечним як для людей, так і для тварин.

Як вже розповідав «Глос громади», зараз триває полювання на хутрового звіра.

Так, воно розпочалося з 19 листопада і продовжується до 21 січня 2018 року. На жаль, погодні умови не дають нам «розгулятися» цього сезону (і це теж одна з причин, чому дозволено полювати на перелітних пернатих). Як пожартував один з наших мисливців, мабуть цього року у дичини з є домовленість з вищими силами: як тільки настає день полювання – обов`язково йдуть дощі. Наприклад, на фазана ми навіть не змогли використати всі надані нам ліцензії через незадовільні погодні умови: по-перше, у дощ фазан не піднімається, як слід, а по-друге – самим не дуже хочеться мокнути цілий день. Так само і заєць: останні вихідні майже ніхто на нього не виходив. Ось у минулу неділю (позавчора) вийшли пара чоловік, помісили на полях багнюку, а тут ще туман, видимість погана, намокли та й повернули додому. Ну нічого, нехай собі живе і розмножується наша дичина. До речі, нагадую: на зайця встановлено ліміт полювання: не більше одної добутої особини на одного мисливця.

Що у планах мисливців району?

З найближчих перспектив: з початку лютого і до початку березня будемо полювати на хижого звіра – вовка, лисицю і єнотовидного собаку. Особливо – на вовків і лисиць, оскільки останнім часом помічається ріст їхньої популяції, а це становить небезпеку не лише для дикої природи, а й для людей. Збільшення чисельності хижаків помічено переважно у районах Костянтинівки, Косівки, в очеретах поблизу Куколівки, а також біля Бандурівки, Нової Праги. Щоб підтримувати популяцію зокрема таких тварин, як зайці, косулі, треба боротися з хижаками, від яких вони зазвичай страждають більше, ніж від господарської та іншої діяльності людей.