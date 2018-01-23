“Миті повсякденності” – на олександрійців чекає зустріч з художником зі Знам’янки

Вже цієї неділі, 28 січня, олександрійці зможуть познайомитися з творчими роботами знам’янського художника Віктора Соколова.

Виставка робіт відбудеться в приміщенні галереї VashArt за адресою вул. Чижевського, 8. Творчий захід розпочнеться о 16:00.

Довідково: Віктор Михайлович Соколов усе життя працював в художніх майстернях Знам’янки, створював графічні і скульптурні композиції для промислових і сільськогосподарських підприємств, установ Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської областей. Проте найбільшою гордістю майстра є Комплекс у селі Диківці Знам’янського району на честь воїнів, що загинули у боях на території Знам’янського району, який був приурочений до 40-річчя перемоги над нацизмом у 1985 році та був відзначений дипломом Всеукраїнського конкурсу художніх робіт до 40-річчя Перемоги.

(Довідка за матеріалами komora.info).