На 36 році керівник обласної організації «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» з Олександрії пішов з життя

На 36 році життя, 1 січня 2017 року передчасно помер голова правління Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Олександр Олександров. Про це повідомили колеги Олександра на сторінці Кіровоградського обласного відділення ВБО “ВМ ЛЖВ” в соц.мережі Фейсбук.

Прощання з відомим громадським діячем та небайдужим до чужого горя активістом відбудеться завтра, 4 січня 2017 року в Олександрії.

Колектив Голосу Громади висловлює щирі співчуття друзям, рідним і близьким Олександра Олександрова, шлях якого обірвався так рано.