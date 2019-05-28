На автошляху Олександрійщини вантажний автомобіль з’їхав у кювет

Вчора, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія надали допомогу вантажному автомобілю «МАN».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Так, о 09:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Знам’янка – Луганськ – Ізварине Олександрійського району вантажний автомобіль з’їхав у кювет.

Прибувши на місце події бійці за допомогою ще двох вантажних автомобілів ТОВ «Транссервіс» витягнули транспортний засіб на проїжджу частину дороги, де він продовжив рух самостійно.