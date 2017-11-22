На автодорозі Полтава-Олександрія ремонтують дорогу методом холодного ресайклінгу

Для ремонтування дорожнього покриття на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія застосовується технологія холодного ресайклінгу.

Про це повідомляє САД в Полтавській області.

За допомогою цієї технології спецтехніка знімає пошкоджені частини дорожнього покриття, проводиться механічна переробка та заміна старого покриття із додаванням додаткових сумішей для відновлення його властивостей.

Нагадаємо, минулого тижня дорогу територіального значення Т-12-18, що проходить через селище Нова Прага вже ввели в експлуатацію.

17 листопада в Олександрії відновили рух автотранспорту через шляхопровід по дорозі державного значення М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине.

Наразі тривають ремонтні роботи на ділянці дороги М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварино в напрямку до с. Куколівка.