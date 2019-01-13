На автошляхах Кіровоградщини зняли обмеження руху для транспортних засобів

Обмеження руху транспорту на всіх автошляхах Кіровоградщини зняли ще до опівночі. Проїзд дорогами області забезпечено.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Служби автомобільних доріг у Facebook.

Протягом ночі на ліквідації засніженості доріг області працювали 120 одиниць техніки та 136 дорожніх робітників.

Наразі техніка продовжує працювати та посипати дороги протиожеледною сумішшю.

Нагадаємо, 11 січня, з 14:00 через негоду оголосили про обмеження проїзду всіх транспортних засобів автошляхами Кіровоградської області.

