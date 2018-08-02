На автошляху від Олександрії у бік смт Петрове дорожники кладуть новий асфальт

Вже кілька тижнів тривають ремонтні роботи на автодорозі Т-12-15 Глинськ-Олександрія-Петрове. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби автомобільних доріг в Кіровоградській області.

Як вже повідомляв Голос Громади, один з відрізків зазначеного автошляху від Олександрії до села Приютівка дорогу спочатку фрезерували, потім влаштували вирівнюючий шар асфальтобетону, товщиною 4 см, а потім провели поверхневу обробку. Тож наразі роботи на вказаній ділянці дороги завершились, наразі ж, дорожники ремонтують іншу ділянку автошляху – від Олександрії у бік смт Петрове через Звенигородку. Де вже проведено фрезерування та розпочали влаштування вирівнюючого шару.

До кінця серпня об’єкт планується ввести в експлуатацію.

Зазначимо, що фінансування ремонту доріг проводиться коштом державного бюджету при підтримці Уряду та Укравтодору, а замовником робіт виступає Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Робота у напрямку Петрово

Фото: Прес-служба САД у Кіровоградській області.