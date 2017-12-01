На базі Олександрійської ЦРБ ім.Д.І.Чижевського буде організовано “Школу громадського аніматора”

Піднесення громадянської активності молоді є одним з найбільших досягнень сьогодення. Молодь в Україні, особливо в містах, має кращі умови для участі в громадському житті, ніж їх однолітки в сільській місцевості.

Сільська молодь, в силу певних причин, не використовує свій потенціал у економічних, політичних процесах, що відбуваються в державі, у вирішенні проблем, що впливають на побут і повсякденне життя мешканців громад, облаштуванні сприятливої соціальної дійсності.

Олександрійський гендерний інформаційний центр, шляхом реалізації проекту, «Вчимося діяти: Школа громадського аніматора» забезпечить молодь Олександрійського району інструментами громадянської освіти, що дозволить їм самотужки включатися в процес формування середовища та змінювати суспільство.

Проект має на меті підвищення громадської активності молоді Олександрійського району віком від 14 до 35 років шляхом набуття навичок активної соціальної адвокаційної дії, ефективної комунікації, компетентної громадської участі в житті місцевої громади.

На базі Олександрійської центральної районної бібліотеки ім.Д.І.Чижевського буде організовано «Школу громадського аніматора «Вчимося діяти», яка стане платформою активного життя молоді, забезпечить можливість взяти участь в низці майстерень і тренінгів, реалізованих на засадах відкритого діалогу та за принципами неформальної громадянської освіти.

Діяльність школи буде спрямована на підвищення соціальної активності та розвитку місцевої громади. Це буде своєрідний майданчик для налагодження зв’язків і контактів у громаді, місце зустрічі представників органів місцевого самоврядування та влади, громадських активістів, підприємців, відбуватимуться обміни найкращими ідеями у сфері активізації місцевих громад, вирішення місцевих проблем, створення партнерства між громадою та органами місцевого самоврядування.

Проект триватиме шість місяців, вже в грудні цього року в ході громадсько-просвітницької кампанії «Сила молоді в дії» пройдуть агітаційні флеш-акції на території сіл Войнівка, Косівка, селища Приютівка, в Олександрійському аграрному технікумі, серед членів Районного парламенту дітей.