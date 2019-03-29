На черговому засіданні Олександрійської РДА схвалено 20 звернень від громадян

Вчора, 28 березня, перший заступника голови районної державної адміністрації Юрія Коваля провів чергове засідання комісії з питань надання населенню та малозабезпеченим сім’ям соціальних допомог, пільг, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та одноразової матеріальної допомоги.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Під час засідання комісія прийняла 20 рішень на користь громадян стосовно житлової субсидії, державної допомоги, соцвиплат, пільги для малозабезпечених сімей тощо.