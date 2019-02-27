На дахах будинків в Олександрії можуть з`явитися дитячі ігрові майданчики

Завдяки нововведенням до державних будівельних норм відтепер на Україні є можливість розміщувати дитячі майданчики на дахах будинків.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Народне слово.

Проектування таких майданчиків можливе на дахах напівпідземних і наземних споруд висотою до 15 м, але не більше 3 поверхів, з дотриманням всіх необхідних вимог безпеки.

Майданчики мають бути обладнанні парапетом та захисною огорожею висотою 2 м, а також можливістю безбар’єрного доступу за допомогою ліфта або пандуса.

