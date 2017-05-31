На День журналіста вшанують пам`ять Анатолія Кохана

Вчора у приміщенні одного з відділень Олександрійської районної лікарні працівники цього закладу спільно з працівниками Олександрійської централізованої бібліотечної системи створили меморіальний куточок, присвячений пам`яті відомої у нашому місті і за його межами особистості – А.Кохану.

Анатолій Кохан (1937-2012) – Почесний житель Олександрії, лікар, кандидат медичних наук, краєзнавець, журналіст. Лауреат обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова. Минулого року ім’ям Кохана перейменували вулицю Клари Цеткін. Також планується на День журналіста, який відзначається 6 червня, на будівлі Олександрійської районної лікарні відкрити меморіальну дошку Анатолію Кохану.

Ініціатором цього заходу виступила Олександрійська територіальна організація Національної спілки журналістів України (НСЖУ).