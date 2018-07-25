На держреєстратора з Олександрії поскаржились до управління юстиції

Вчора, 24 липня, в Головному територіальному управлінні юстиції розглядали скаргу Кіровоградської обласної профспілкової організації працівників державних установ до головного спеціаліста відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань (державного реєстратора) Олексія Матроніна. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГТУЮ в Кіровоградській області.

Обласна профспілкова організація звернулась зі скаргою, щодо припинення первинної профспілкової організації Олександрійського райвідділення соцзахисту.

Наразі, за даними Голосу Громади, комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації ГТУЮ у Кіровоградській області розгляд скарги не завершений та не винесено остаточного рішення.