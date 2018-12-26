На ділянці дороги М-22 Полтава-Олександрія ускладнений рух

На протязі останньої доби на Кіровоградщині вирували хуртовина, снігопади та пориви сильного вітру. У наслідок цього по області та автошляхах було ускладнено рук, а подекуди взагалі паралізовано.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Цілу добу працівники автодору розчищали намети снігу на дорогах, висока яких подекуди сягала більш як 1,5 метри, посипали та витягували застряглі автівки зі сніжних завалів. До роботи залучили біля 10 одиниць спецтехніки підрядних організацій, зокрема два БАТи рятувальників..

Найскладніша ситуація виникла таких дорогах:

М-22 Полтава-Олександрія, ділянка 131-134 км район смт Павлиш Онуфріївського району

Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг – Запоріжжя, ділянка 61-69 км, район с Братолюбівка Долинського району

М-13 Кропивницький-Платонове, ділянка 35-41 км, район с Захарівка Новоукраїнського району

М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, с. Росоховатка, Маловисківський район.

На цих ділянках доріг виникали затори у зв`язку з погодними умовами та транспорт був вимушений простояти кілька годин.

Дорожня техніка продовжує працювати безперервно й ускладнення проїзду поступово ліквідуються.

Загалом вночі Служба автомобільних доріг Кіровоградщини залучила 164 одиниці техніки та 190 робітників.

Витрати посипної суміші склали 976 тонн.

