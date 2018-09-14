На ділянці дороги від Приютівки до Олександрії знову сталася ДТП

Сьогодні, 14 вересня, на відрізку автодороги Т-1215 від Приютівки до Олександрії сталася дорожньо-транспортна пригода.

Фото з місця події Голосу Громади надав водій, що проїзжав біля місця події

За характером пошкоджень можна припустити іномарка їхала з великою швидкістю злетіла з дороги, проминувши узбіччя та перекинулась на дах. Навколо перекинутої машини знаходиться велика кількість мілких деталей та внутрішнього ничиння автомобіля.

На місце події прибули поліцейські. Щодо постраждалих наразі інформація невідома.