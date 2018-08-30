На днях розпочалось будівництво нової лікарської амбулаторії у Червоній Кам’янці

На днях розпочався перший етап будівництва нової лікарської амбулаторії у селі Червона Кам’янка Олександрійського району.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Дана амбулаторія входить до переліку майбутніх 18 новостворених сільських лікарських амбулаторій на Кіровоградщині, будівництво яких проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Амбулаторія знаходитиметься за адресою с Червона Кам’янка, вул. Сухінова, 9.