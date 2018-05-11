На дорозі Полтава-Олександрія триває поточний середній ремонт

На Кіровоградщині тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Про це повідомляє прес-служба САД в Кіровоградської області.

Так, на об’їзді Знам’янки вже завершують земляні роботи, укріплення узбіч, облаштування лотків та бар’єрного огородження.

Поряд із цим на дорозі Полтава-Олександрія тривають роботи з влаштування вирівнюючого шару крупнозернистого щільного асфальтобетону та вирівнювання узбіч.

Зазначимо що фінансування вказаних робіт забезпечується з державного бюджету та частково за кошти з надходжень від митного експерименту.