На дитячому майданчику в Олександрії  дитина знайшла вибухівку

В центрі мікрорайону Перемога на території дитячого майданчику хлопчик знайшов боєприпаси.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Златопіль.

До прибуття рятувальників батько дитини зберігав вибухівку в пакеті на стіні господарської будівлі неподалік під’їзду будинку.

Експертиза встановила, що патрони є придатні для стрільби, а вистріляний снаряд володіє високою вражаючою здатністю.

Чоловіку Олександрійський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі умовно за незаконне зберігання боєприпасів.