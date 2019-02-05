На дитячому майданчику в Олександрії  дитина знайшла вибухівку

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В центрі  мікрорайону Перемога на території дитячого майданчику хлопчик знайшов боєприпаси.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Златопіль.

До прибуття рятувальників батько дитини зберігав вибухівку в пакеті на стіні господарської будівлі неподалік під’їзду будинку.

Експертиза встановила, що патрони є придатні для стрільби, а вистріляний снаряд володіє високою вражаючою здатністю.

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Чоловіку Олександрійський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі умовно за незаконне зберігання боєприпасів.

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