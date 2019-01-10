На “гарячу лінію” Сергію Кузьменку телефонували мешканці з Олександрійщини

Вчора, 9 січня, на телефонній «гарячій лінії» чергував голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко.

Повідомляє Голос Громади з посиланям на сторінку Кіровоградської облдержадміністрації у Facebook.

За годину з головою облдержадміністрації поспілкувалися п’ять мешканців області, переважно з міста Олександрії та Олександрійського району.

Питання стосувалися про відмову надання субсидії на період опалювального сезону та перерахунку коштів з рахунку ВАТ “Кіровоградгаз” на рахунок нового постачальника “Нафтогаз”.

Відповідно субсидій посадовець повідомив, що доручить відповідному департаменту більше приділити увагу цьому питанню й переконаний, у тих випадках, коли людина має невеликі доходи, питання буде вирішено позитивно.

Відповідно до перерахунку коштів на рахунок нового постачальника – “Ми налаштовували керівництво нових підприємств на те, щоб ці зміни ні в якому разі не погіршили надання послуг для людей та не було питань із розрахунками. Робота зроблена, але все ж, якщо у людей в якихось випадках є запитання, цю тему слід знову активізувати”, – наголосив керівник області.