На головній площі Олександрії й ДК «Світлопільському» проведуть святкові заходи до Дня всіх закоханих

Завтра, 14 лютого, в Олександрії святкуватимуть День Святого Валентина або День закоханих. Це свято було запозичене в інших країн і відзначають його на Україні відносно нещодавно з 90-х років. Свято — неофіційне, проте активно відзначається молоддю щорічно й вже стало одним з найпопулярніших молодіжних свят.

Тож, з нагоди святкування Дня закоханих в Олександрії відбудуться наступні культурно-розважальні заходи:

о 14:00 годині на площі Соборній пройде молодіжний флешмоб з конкурсами і піснями;

о 18:00 годині у ПК «Світлопільський» на олександрійців чекає молодіжна конкурсна шоу-програма «Ода коханню» за участю кращих творчих колективів. Вартість квитка 20 гривень.