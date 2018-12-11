На головній площі Олександрії встановили професійну мобільну сцену 

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Вчора, 10 грудня, на площі Соборній біля головної ялинки міста розпочали монтувати професійну мобільну сцену для проведення святкових, театральних та концертних заходів.

Наразі роботи по її встановленню завершені.

Розмір сцени 8Х10 метрів.

Замовником виступає управління культури і туризму Олександрійської міської ради.

Перший захід, який планують провести на новій сцені – це відкриття головної ялинки міста та заходи присвячені святу Св.Миколая.

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Нагадаємо, що для закупівлі мобільної сцени була оговорена сума 460 тисяч гривень, але вона була знижена в результаті торгів й придбання такої сцени місцевій владі міста обійшлося у 298 тисяч гривень.

Зазначимо, що придбання мобільної сцени для Олександрії відбувалося за участі торгів на сайті закупівель Prozorro.

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