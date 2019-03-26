На голови олександрійцям падає плитка та штукатурка зі стін старих багатоповерхівок

Плитка, що падає з будинків це ще одна велика проблема нашого маленького міста.

Ось таку картину побачили кореспонденти Голосу Громади поряд з ПК Світлопільський по вул. Козацькій 53.

З фасаду житлового будинку за цією адресою на пішохідну й проїжджу частину між побудовами падає плитка й шматки цементу досить великого розміру, які можуть травмувати.

Поряд з будинком знаходиться палац культури та дитячий майданчик й багато людей проходять щодня цією небезпечною ділянкою, а проблему вирішувати не поспішають …

Закликаємо олександрійців бути обережними та намагатися не ходити під стінами таких споруд.

Ще однією проблемою біля цього будинку є каналізаційні шахти без люків, які мешканці самостійно закривають власними способами та підручними матеріалами.

