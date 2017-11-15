На гральний заклад в Олександрії подали заяву до поліції

На гральний заклад ТОВ МСЛ, що розташований в Олександрії по вулиці Садовій, 12а активісти “Національного корпусу”, зокрема Віктор Іванченко, вчора, 14 листопада, подали заяву до місцевого відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

Копію заяви активісти виклали на сторінці організації у фейсбук.

“14 листопада, Національний Корпус та Національні Дружини в м.Олександрії написали заяву до місцевого відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області щодо діяльності незаконного грального закладу “МСЛ. Нагадаємо, що під економічні санкції РНБО потрапили оператори лотерей ТОВ “МСЛ” і ПАТ “Патріот”. Про це свідчить список юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), затверджений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, оприлюднений на сайті Президента України”, – йдеться у повідомленні Національного корпусу Олександрія.

Зазначимо, що це не єдиний гральний заклад в Олександрії, діяльність якого викликає чимало питань з приводу законності. Нагадаємо, що минулого місяця працівниками Управління захисту економіки у Кіровоградській області департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно з прокурорами проведено санкціоновані обшуки з метою перевірки можливих фактів діяльності гральних закладів, розташованих на території міст Знам”янка, Світловодськ, Олександрія (Кіровоградської області) та м. Кременчук (Полтавської області).