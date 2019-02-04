На хабарі понад 50 тисяч гривень викрито посадовця райдержадміністрації у Кіровоградській області

Прокуратурою Новоукрaїнки було викрито посадовця місцевої райдержадміністрації на отриманні неправомірної вигоди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Досудовим слідством встановлено, що нaчaльник відділу містобудувaння, архітектури та ЖКГ одного районів області вимагав від приватного підприємця грошові кошти у сумі 55 тисяч гривень за сприяння в оформленні дозвільних документів необхідних для отримання в оренду земельної ділянки під розміщення МАФу.

Посадовця зaтримaно та готують повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі відбувається обрання запобіжного заходу та можливе відсторонення держслужбовця від займаної посади.